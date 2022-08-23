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Глава WBC дав Ф'юрі кілька днів, щоб оголосити остаточне рішення з приводу продовження кар'єри

Маурісіо Сулейман заявив, що Ф'юрі має час до п'ятниці.

Глава WBC дав Ф'юрі кілька днів, щоб оголосити остаточне рішення з приводу продовження кар'єри
Тайсон Ф'юрі
Фото: EPA/UPG

Невизначеність чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) з продовженням своєї кар'єри може поставити на паузу перспективу організації бою з чемпіоном світу з версій WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександром Усиком (20-0, 13 КО) за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті, що не влаштовує голову Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулеймана.

Ось чому президент WBC в інтерв'ю YouTube-каналу SecondsOut заявив, що Ф'юрі повинен оголосити остаточне рішення щодо продовження спортивної кар'єри вже в цю п'ятницю.

"Минулого тижня ми випустили прес-реліз, в якому вказали, що даємо Тайсону Ф'юрі і його команді час до цієї п'ятниці, 26 серпня, щоб вони надіслали нам письмове підтвердження. Замість спекуляцій ми почекаємо до часу, на яке всі погодилися. Подивимося, як все буде.

Ми дуже пишаємося Тайсоном Ф'юрі. Він приголомшливий чемпіон як на рингу, так і за його межами. Я поважаю його, він мені дуже подобається. Ми надали йому час, щоб прийняти обдумане рішення, яке ми чекаємо цієї п'ятниці", - недвозначно дав зрозуміти Сулейман.

"Якщо Ф'юрі вирішить проводити бій, то у нас є час, щоб встигнути організувати поєдинок в кінці 2022 або на початку 2023 року, - додав президент WBC.

Нагадаємо, промоутер Усика Олександр Красюк не підтвердив інформації про можливу дату бою з Ф'юрі, але й не спростував.

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