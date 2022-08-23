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Матч юнацьких команд "Чорноморця" та "Вереса" перервали через повітряну тривогу

Усі присутні були змушені піти в бомбосховище, щоб дочекатися закінчення тривоги.

Матч юнацьких команд "Чорноморця" та "Вереса" перервали через повітряну тривогу

Вже сьогодні повертається Українська прем'єр-ліга. Але матчі юнацьких команд традиційно відбуваються за день до поєдинків першої команди.

Усіх попереджали, що, проводячи чемпіонат в Україні, багато хто зіштовхуватиметься з повітряною тривогою, через яку зустрічі перериватимуться на невизначений час. Так і сталося в першому ж турі, коли в Києві на стадіоні Олімпійського професійного коледжу імені Івана Піддубного зійшлися юнацькі склади "Чорноморця" та "Вереса", повідомляє isport.ua.

На 86-й хвилині поєдинку прозвучало повідомлення про повітряну тривогу, а тому всі представники обох команд, судді, персонал стадіону та глядачі, які були присутні на матчі, були змушені піти до найближчого бомбосховища.

Там вони провели наступні 25 хвилин, після чого повернулися на стадіон, а команди дограли зустріч. На момент зупинки одесити вели 3:1 – з таким самим рахунком матч і закінчився.

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