Промоутер Усика не підтвердив інформації про можливу дату бою з Ф'юрі, але й не спростував

За словами Олександра Красюка, сторони лише розпочали переговори.

Промоутер чемпіона світу з версій WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring в суперважкому дивізіоні Олександра Усика (20-0, 13 КО), Олександр Красюк, прокоментував інформацію, що з'явилася у ЗМІ, щодо об'єднавчого поєдинку свого підопічного проти володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 КО).

"Бій 17 грудня не підтверджую. Ми знаходимося в контакті з Ворреном (промоутер Ф'юрі. - Прим. LB.ua) і принцами Саудівської Аравії", - цитує Красюка rbc.ua.

Нагадаємо, що в неділю Усик переміг у реванші Ентоні Джошуа, захистив свої титули WBA, WBO, IBF та IBO, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Раніше повідомлялося, що бій між Усиком і Ф'юрі може відбутися 17 грудня у місті Ер-Ріяд у Саудівській Аравії.