Центральний матч 2-го туру Серії А відбувся у Бергамо, де місцева "Аталанта" приймала чемпіона Італії "Мілан".
Поєдинок завершився внічию – 1:1.
На гол українця Руслана Малиновського, забитого на 29-й хвилині, гості відповіли чудовим пострілом алжирського півзахисника Ісмаеля Беннасера в середині другої половини зустрічі.
Зазначимо, це був дебютний гол Руслана у нинішній кампанії.
Додамо, що у турнірній таблиці чемпіонату – двовладдя. 100-відсотковий результат показують "Інтер" та "Наполі".
Компанію їм може скласти "Ювентус", якщо сьогодні здобуде перемогу в Генуї над "Сампдорією".
Своєю чергою, "Аталанта" та "Мілан" набрали по 4 очки.