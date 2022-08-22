Центральний матч 2-го туру Серії А відбувся у Бергамо, де місцева "Аталанта" приймала чемпіона Італії "Мілан".

Поєдинок завершився внічию – 1:1.

На гол українця Руслана Малиновського, забитого на 29-й хвилині, гості відповіли чудовим пострілом алжирського півзахисника Ісмаеля Беннасера в середині другої половини зустрічі.

Зазначимо, це був дебютний гол Руслана у нинішній кампанії.

Додамо, що у турнірній таблиці чемпіонату – двовладдя. 100-відсотковий результат показують "Інтер" та "Наполі".

Компанію їм може скласти "Ювентус", якщо сьогодні здобуде перемогу в Генуї над "Сампдорією".

Своєю чергою, "Аталанта" та "Мілан" набрали по 4 очки.

Огляд матчу "Аталанта" - "Мілан".