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Джошуа переважив Усика на 10 кг.

Перед боєм пройшло зважування боксерів.

Джошуа переважив Усика на 10 кг.
Фото: facebook.com/Alexanderusyk

Вже післязавтра, 20 серпня, у Джидді (Саудівська Аравія) на арені Super Dome чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик (19-0, 13 KO) зійдеться в рингу з Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO).

А сьогодні відбулася традиційна процедура зважування боксерів.

Український чемпіон показав вагу на терезах - 100,5 кг. Своєю чергою, британець виявився важчим свого опонента більше ніж на 10 кг – 110,9 кг.

Зазначимо, що Усик з'явився на зважування у національному костюмі.

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