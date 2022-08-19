Вже післязавтра, 20 серпня, у Джидді (Саудівська Аравія) на арені Super Dome чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик (19-0, 13 KO) зійдеться в рингу з Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO).
А сьогодні відбулася традиційна процедура зважування боксерів.
Український чемпіон показав вагу на терезах - 100,5 кг. Своєю чергою, британець виявився важчим свого опонента більше ніж на 10 кг – 110,9 кг.
⚖️ WEIGH-IN 💪@usykaa and @anthonyjoshua hit the scales in Jeddah!— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) August 19, 2022
👑 The Unified World Heavyweight Championship#UsykJoshua2 #RageOnTheRedSea pic.twitter.com/fQGkyKI1Qa
Зазначимо, що Усик з'явився на зважування у національному костюмі.
Oleksandr Usyk’s outfit for the Anthony Joshua rematch weigh-in… pic.twitter.com/aeU1poUggr— Michael Benson (@MichaelBensonn) August 19, 2022