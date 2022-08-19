Дебютний матч Олександра Кучера на чолі "Дніпра-1", який дебютував в єврокубках, виявився невдалим.

У рамках першого поєдинку стадії плей-оф Ліги Європи дніпряни у словацькому місті Кошиці приймали кіпрський АЕК та поступилися – 1:2.

До перерви українська команда програвала – 0:2, причому один із голів забив захисник господарів Олександр Сваток, який оформив автогол.

На останній хвилині основного часу Сваток частково реабілітувався, скоротивши до мінімуму відставання у рахунку – 1:2.

Але це було ще не все - на 90+5 хвилин хавбек дніпрян Едуард Сарапій був вилучений з поля за другу жовту картку.

Матч-відповідь відбудеться через тиждень, в четвер, 25 серпня.

Мінімальні шанси на прохід до групової стадії турніру "Дніпро-1" зберігає.

Огляд матчу "Дніпро-1" - АЕК.