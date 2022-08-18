ФБУ опублікувала регламент проведення сезону в Суперлізі

Також визначилися регламенти Вищої і Першої ліг.

Пресслужба Федерація баскетболу України (ФБУ) опублікувала регламент проведення сезону в чоловічому і жіночому чемпіонатах України в сезоні 2022/23.

Змагання в чоловічій Суперлізі проведуть в два етапи.

На першому етапі команди зіграють по туровій системі календаря в три кола.

На другому етапі команди, що зайняли на першому етапі місця з 1 по 6, за системою плей-оф розігрують місця в Фіналі шести. Він пройде протягом трьох ігрових днів:

Спочатку в 1/4 фіналу між собою зіграють команди, що зайняли на першому етапі 3 місце і 6 місце, і команди, які посіли на першому етапі 4 і 5 місця.

В півфіналі, куди автоматично пройдуть команди, які посіли на першому етапі 1 і 2 місця, вони зіграють з переможцями чвертьфіналів. Також буде зіграний матч за 5 місце.

У третій ігровий день будуть зіграні фінал і матч за 3-е місце.

Також в два етапи пройдуть змагання у Вищій лізі, а система змагань в Першій лізі буде визначена після отримання заявок від команд.

У жінок планується провести змагання в єдиній Жіночої лізі в два етапи.

На першій команді зіграють по туровій системі календар в два кола.

На другому етапі команди, що зайняли на першому етапі місця з 1 по 6, за системою плей-оф розіграють місця в Фіналі шести за тією ж схемою, що і в чоловічій Суперлізі.

Як повідомлялося, лише шість клубів готові зіграти в наступному сезоні Суперліги.