Україна в топ-10 медального заліку Мультиспортивного чемпіонату Європи-2022

Напередодні українська велогонниця Олена Старікова здобула для збірної України сьому нагороду Мультиспортивного Євро-2022, що проходить на спортивних майданчиках Мюнхена.

У медальному заліку європейської першості Україна посідає 9 місце.

А очолюють рейтинг – господарі турніру.

Цей турнір відбувається вдруге в історії. Раніше він проводився у 2018 році у двох країнах: Німеччині та Шотландії.

Мультинаціональний чемпіонат Європи-2022 проходить у категоріях: легка атлетика, велоспорт, скелелазіння, пляжний волейбол, гімнастика, настільний теніс, веслування на байдарках та каное, академічне веслування та тріатлон. На відміну від першого турніру цього разу чемпіонат Європи з водних видів спорту проходить окремо, у Римі.

У турнірі беруть участь 4700 спортсменів, включаючи 161-го представника з України.

Загалом на чемпіонаті буде розіграно 177 комплектів нагород.

Змагання завершаться 21 серпня.

Додамо, що на дебютному Мультиспортивному Євро-2018 збірна України здобула 26 нагород, 8 з яких золоті, посівши у підсумку восьме місце у медальному заліку серед 53 країн континенту.