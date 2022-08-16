Україна здобула десяту медаль на чемпіонаті Європи з водних видів спорту

У шостий день проведення чемпіонату Європи з водних видів спорту в Римі збірна України здобула чергову, десяту медаль.

У змаганнях зі змішаних синхронних стрибків у воду з 10-метрової вежі дует Софія Лискун/Олексій Середа з результатом 298,59 бала стали віцечемпіонами.

Українці лише 2,19 бала поступилися переможцям турніру, тандему з Великої Британії.

Нагадаємо, що для наших спортсменів це "срібло" стало вже другим на чемпіонаті Європи. Крім того, у скарбничці збірної України ще 8 нагород вищої якості, які всі завойовані дівчатами-синхроністками.