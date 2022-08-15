УПЛ офіційно оголосила про створення єдиного телепулу

Українська прем'єр-ліга офіційно оголосила створення єдиного телепулу.

Права на трансляцію українського чемпіонату отримав телетранслятор — Setanta Sports, за що проголосували більшість клубів, повідомляє isport.ua.

Міжнародна компанія зі штаб-квартирою в Дубліні (Ірландія) підписала контракт із УПЛ на три роки, вартістю 16,2 млн доларів.

Трансляція ігор вестиметься на трьох платформах:

Лінійні канали Setanta Sports (мінімум 4 матчі кожного туру в прямому ефірі + решта у записі);

ОТТ платформа Setanta Sports (всі матчі у прямому ефірі);

Youtube канал Setanta Sports (2 матчі у прямому ефірі + всі матчі у записі). Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Зазначається, що було досягнуто угоди, за якою, крім 2-х матчів кожного туру в прямому ефірі, абсолютно всі ігри УПЛ будуть у вільному доступі на Youtube всього через 15 хвилин після фінального свистка.

Крім того, клуби отримають доступ до хайлайтів поєдинків вже через 6 годин після завершення гри.

Нагадаємо, новий сезон чемпіонату України стартує 23 серпня.