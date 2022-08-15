Українець Ігнатенко став капітаном 6-разового чемпіона Франці "Бордо"

Але лише на 17 хвилин.

У третьому турі французької Ліги 2 клуб українця Данила Ігнатенко "Бордо" здобув мінімальну перемогу над "Ньором" – 1:0.

Примітно, що жирондинці завершували матч із новим капітаном команди. Ним став на 73-й хвилині саме 25-річний Ігнатенко, після того, як головний тренер "Бордо" Давід Гійон замінив штатного капітана Тома Ляку.

Додамо, що н

а 87-й хвилині вже у новій ролі українець заробив попередження.

Фото: ФК "Бордо"

Нагадаємо, Ігнатенко виступав за французький клуб із січня 2022 року на правах аренди. У липні "Бордо" викупив контракт гравця збірної України. У новому сезоні він зіграв у 3 матчах, у яких забив 1 гол.

Після трьох турів у турнірній таблиці Ліги 2 – троєвладдя: по 7 очок набрали "Бордо", "Генгам" та "Кан".