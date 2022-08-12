10 клубів пропустять футбольний чемпіонат Першої ліги і 14 – Другої

Стало відомо, хто пропустить сезон у Першій та Другій лігах.

ПФЛ тимчасово припинила участь у змаганнях 10 клубів Першої ліги та 14 клубів Другої ліги, повідомляє Sportarena.com.

Перша ліга: "Агробізнес", "Вікторія", "Волинь", "ВПК – Агро", "Лівий Берег", "Олімпік", "Перемога", "Поділля", ФК "Ужгород", ФК "Краматорськ".

Друга ліга: АФСК, "Балкани", "Вовчанськ", "Дніпро" Черкаси, "Карпати" Галич, "Любомир", МФК Миколаїв, ФК "Нікополь", ФК "Суми", ФК "Тростянець", "Мукач", "Кристал", "Енергія", "Таврія".

Чемпіонат України сезону-2022/2023 у Першій лізі пройде у два етапи.

На першому – 16 команд буде поділено за територіальною ознакою на дві групи по вісім клубів у кожній.

Остаточне рішення стосовно розподілу команд по групах у Першій лізі буде прийнято на Конференції ПФЛ. Раніше повідомлялося, що сезон у ПФЛ може розпочатися наприкінці серпня чи на початку вересня.