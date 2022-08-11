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Слідом за Зеленським і президент Литви покарав фігуристів за участь у російському шоу

Раніше покарали українця Петренка.

Слідом за Зеленським і президент Литви покарав фігуристів за участь у російському шоу

Президент Литви Гітанас Науседа позбавив литовських фігуристів Маргариту Дробязко та Повіласа Ванагаса державних нагород, лицарських хрестів ордена Гедімінаса, які вони здобули у 2000 році після завоювання медалей на чемпіонатах світу та Європи, за участь у російському шоу Тетяни Навки, дружини спікера Кремля Дмитра Пєскова.

"Я не сумніваюся, що пара танцюристів була відмінними спортсменами, але заслуги перед Литовською державою, за які вони були оцінені ще у 2000 році, були перекреслені цинічною участю у комерційному заході у Сочі в той час, коли у вирі української війни ллється кров невинних людей", – цитує литовського президента sport.ua.

Науседа додав, що позбавити громадянства фігуристів поки що не вдасться – для цього потрібно змінити законодавство.

Раніше у подібному шоу взяв участь українець, чемпіон XVI зимових Олімпійських ігор з фігурного катання на ковзанах Віктор Петренко, за що президент України Володимир Зеленський позбавив його стипендії, а Федерація фігурного катання України позбавила посади віцепрезидента.

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