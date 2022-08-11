У Гельсінкі на "Олімпійському" відбувся поєдинок за Суперкубок УЄФА між переможцями Ліги чемпіонів та Ліги Європи "Реалом" та франкфуртським "Айнтрахтом" відповідно.

Забивши в кожному таймі по голу (Давид Алаба, 37-ма хвилина та Карім Бензема, 65-та) чемпіон Іспанії в чергове, вп'яте став володарем Суперкубку УЄФА.

Тепер у "Барселони", "Реала" та "Мілана" по 5 завойованих трофеїв за історію турніру.

Всі володарі Суперкубку УЄФА.

Медаль переможця отримав і український голкіпер "бланкос" Андрій Лунін, котрий був у складі, але на поле так і не вийшов.

Додамо, що керманич "Реалу" Карло Анчелотті завоював свою четверту перемогу в Суперкубку УЄФА у якості тренера, що зробило його абсолютним рекордсменом турніру.

Don Carlo 😎



Carlo Ancelotti is the first manager to win four Super Cup trophies 💫#SuperCup pic.twitter.com/QLnmjtfpVt — Football on BT Sport (@btsportfootball) August 10, 2022

Анчелотті також повторив рекорд за кількістю участі в Суперкубку УЄФА: він так само, як і сер Алекс Фергюсон, взяв участь у чотирьох матчах.

Огляд матчу "Реал" - "Айнтрахт".