Росіяни за добу втратили девʼять літаків
Росіяни за добу втратили девʼять літаків
Перехоплення ГУР: постійні обстріли, відсутність ротації та смерть командира полку – теми розмови окупанта з батьком
Перехоплення ГУР: постійні обстріли, відсутність ротації та смерть командира полку – теми розмови окупанта з батьком
Влучання акуратне, але дієве: ЗСУ вдарили по мосту в районі Каховської ГЕС
Влучання акуратне, але дієве: ЗСУ вдарили по мосту в районі Каховської ГЕС
Іран. РФ. Дрони. Україна
Іран. РФ. Дрони. Україна
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Оксана Жолнович: "Я всім раджу, хто ще не знає, куди себе працевлаштувати, – ідіть в соціальну роботу"
Оксана Жолнович: "Я всім раджу, хто ще не знає, куди себе працевлаштувати, – ідіть в соціальну роботу"
МОН відреагувало на результати опитування освітнього омбудсмена про форму навчання
МОН відреагувало на результати опитування освітнього омбудсмена про форму навчання
У Запорізькій області горить склад росіян, – Федоров
У Запорізькій області горить склад росіян, – Федоров
ГоловнаСпорт

Лунін з "Реалом" став переможцем Суперкубку УЄФА

Мадридці обіграли Айнтрахт.

Лунін з "Реалом" став переможцем Суперкубку УЄФА
Фото: EPA/UPG

У Гельсінкі на "Олімпійському" відбувся поєдинок за Суперкубок УЄФА між переможцями Ліги чемпіонів та Ліги Європи "Реалом" та франкфуртським "Айнтрахтом" відповідно.

Забивши в кожному таймі по голу (Давид Алаба, 37-ма хвилина та Карім Бензема, 65-та) чемпіон Іспанії в чергове, вп'яте став володарем Суперкубку УЄФА.

Тепер у "Барселони", "Реала" та "Мілана" по 5 завойованих трофеїв за історію турніру.

Всі володарі Суперкубку УЄФА.

Трофеї за країнами.

Медаль переможця отримав і український голкіпер "бланкос" Андрій Лунін, котрий був у складі, але на поле так і не вийшов.

Додамо, що керманич "Реалу" Карло Анчелотті завоював свою четверту перемогу в Суперкубку УЄФА у якості тренера, що зробило його абсолютним рекордсменом турніру.

Анчелотті також повторив рекорд за кількістю участі в Суперкубку УЄФА: він так само, як і сер Алекс Фергюсон, взяв участь у чотирьох матчах.

Огляд матчу "Реал" - "Айнтрахт".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також