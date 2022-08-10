Ультрас "Депортіво" назвали фанатів "Металіста" неонацистами

Харківський клуб було запрошено до Ла-Коруньї для участі у традиційному турнірі.

Рада Ла-Коруньї та іспанський клуб "Депортіво" запросили харківський "Металіст" взяти участь у турнірі, який розігрує трофей імені Терези Еррери. Турнір є щорічною частиною передсезонної підготовки клубу, в якому беруть участь дві команди.

Матч зазвичай проходить на домашньому стадіоні "Депортіво" "Ріасорі".

Однак ультрас іспанського клубу Riazor Blues виступили проти запрошення українського колективу, оскільки, на їхню думку, це направлено на те, щоб "сприяти лицемірному зв'язку з українським народом", повідомляє isport.ua з посиланням на іспанське видання NOS Diario.

Ультрас заявили, що не будуть присутні на цьому поєдинку, оскільки стадіон "відвідає команда, відома неонацистською славою своїх уболівальників, з воєнізованими формуваннями, які беруть активну участь у батальйоні Азов".

"Ми шкодуємо про становище громадянського населення, вимушеного залишити свою землю, але вважаємо, що цей рух слідує тій же політичній лінії, яку ми вже бачили раніше", — йдеться в заяві фанатів.

Riazor Blues запевняють, що не забудуть жертв Донбасу і кажуть, що висловлять "ще раз" свою "антифашистську солідарність із цією територією".

Вони шкодують про те, що кошти, отримані від матчу, підуть на допомогу постраждалим, якою займається Галісійська асоціація допомоги Україні, "яка останніми тижнями домагалася цензури музичного виступу в Ла-Коруньї", посилаючись на прохання про скасування концерту серба Еміра Кустуріци.