Стали відомі умови, які пропонує Setanta клубам УПЛ за ТВ-трансляції матчів

Телемовник запропонував за медіаправа $16,2 млн на 3 сезони.

УПЛ на своєму офіційному сайті оприлюднила фінансові умови, які запропонувала Setanta Sports за трансляції матчів найвищого українського футбольного дивізіону.

Телемовник запропонував $16,2 млн на 3 сезони: 2022/23, 2023/24, 2024/25. Ця грошова пропозиція охоплює також витрати на продакшн (виготовлення сигналу).

Остаточна вартість виготовлення сигналу, враховуючи логістичні питання, пов’язані з воєнним станом, наразі погоджується. Ведуться перемовини з підрядниками.

Варто також зазначити, що дана пропозиція містить у собі права на реалізацію міжнародних прав на трансляції матчів УПЛ.

У пропозиції закладені кошти, які Setanta Sports гарантовано виплатить клубам за реалізацію міжнародних Медіа-Прав, а у випадку підвищеного попиту від міжнародних партнерів і додаткових продажів Медіа-Прав закордон, всі отримані кошти будуть направлені до УПЛ і розділені між клубами-учасниками єдиного пулу.

Матчі транслюватимуться на 3-х майданчиках: