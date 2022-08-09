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Стали відомі умови, які пропонує Setanta клубам УПЛ за ТВ-трансляції матчів

Телемовник запропонував за медіаправа $16,2 млн на 3 сезони.

Стали відомі умови, які пропонує Setanta клубам УПЛ за ТВ-трансляції матчів
Фото: upl.ua

УПЛ на своєму офіційному сайті оприлюднила фінансові умови, які запропонувала Setanta Sports за трансляції матчів найвищого українського футбольного дивізіону.

Телемовник запропонував $16,2 млн на 3 сезони: 2022/23, 2023/24, 2024/25. Ця грошова пропозиція охоплює також витрати на продакшн (виготовлення сигналу).

Остаточна вартість виготовлення сигналу, враховуючи логістичні питання, пов’язані з воєнним станом, наразі погоджується. Ведуться перемовини з підрядниками.

Варто також зазначити, що дана пропозиція містить у собі права на реалізацію міжнародних прав на трансляції матчів УПЛ.

У пропозиції закладені кошти, які Setanta Sports гарантовано виплатить клубам за реалізацію міжнародних Медіа-Прав, а у випадку підвищеного попиту від міжнародних партнерів і додаткових продажів Медіа-Прав закордон, всі отримані кошти будуть направлені до УПЛ і розділені між клубами-учасниками єдиного пулу.

Матчі транслюватимуться на 3-х майданчиках:

  • OTT платформа Setanta Sports. Підписникам платформи будуть доступні: всі матчі у прямому ефірі, розширені хайлайти всіх матчів.
  • Лінійні канали Setanta Sports. Глядачам лінійних каналів будуть доступні: мінімум 4 матчі у прямому ефірі, 8 матчів у турі в записі.
  • YouTube-канал Setanta Sports. Підписникам каналів будуть доступні: 1–2 матчі туру у прямому ефірі безкоштовно. Ексклюзивні хайлайти матчів УПЛ.
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