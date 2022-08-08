Матчі УПЛ можуть пройти без оприлюднення часу та місця, - ЗМІ

Новий сезон Української Прем'єр-ліги може пройти у таємному режимі, без попереднього розголошення місця проведення та часу початку поєдинків, повідомив футбольний журналіст Ігор Циганик у програмі "Циганик LIVE".

Міністерство надзвичайних ситуацій попросило не повідомляти про час початку матчів та місце їх проведення. У зв'язку з небезпекою та загрозою терактів у воєнний час.

"Є багато запитань. Уболівальники вимагають: хочемо календар УПЛ. Але ми можемо ніколи не пізнати його. Можливо, ми впізнаємо його в останній момент. Ще є багато нюансів, які потрібно опрацювати. Не так все просто", – зазначив експерт.

Якщо у питанні безпеки УАФ надасть перевагу рекомендації МНС, то під великим питанням опиниться ТВ-показ матчів українського чемпіонату. Нагадаємо, досі клубами УПЛ не затверджено створення єдиного телепулу. І навряд чи хтось із телекомпаній зацікавиться показом матчів УПЛ без сповіщення часу трансляції поєдинків.

При цьому не виключаються також варіанти трансляції матчів на YouTube із запізненням.

Попередньо заплановано, що новий сезон чемпіонату України стартує 23 серпня.