Жіноча збірна України продовжує переслідувати лідерів шахової Олімпіади-2022

Українки у 9-му турі зіграли внічию з грузинками.

Після дев'ятого змагального дня шахової Олімпіади-2022, яка проходить в індійському Ченнаї, жіноча збірна України продовжує знаходитися в першій п’ятірці загального заліку.

В останньому турі українки зіграли внічию з грузинками.

Poland defeats the leader India A by 2½:1½, thanks to amazing Oliwia Kiolbasa.

With two rounds to go, suddenly nothing is clear in the Women's section of the #ChessOlympiad, as four teams are sharing for first: Poland, India A, Kazakhstan, and Georgia. pic.twitter.com/9k2DGlE8Gr — International Chess Federation (@FIDE_chess) August 7, 2022

Чоловіча національна команда завдяки результативній партії Юрія Кузубова обіграла Австралію – 2,5:1,5.