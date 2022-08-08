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Жіноча збірна України продовжує переслідувати лідерів шахової Олімпіади-2022

Українки у 9-му турі зіграли внічию з грузинками.

Жіноча збірна України продовжує переслідувати лідерів шахової Олімпіади-2022
Фото: Chess Olympiad 2022

Після дев'ятого змагального дня шахової Олімпіади-2022, яка проходить в індійському Ченнаї, жіноча збірна України продовжує знаходитися в першій п’ятірці загального заліку.

В останньому турі українки зіграли внічию з грузинками.

Чоловіча національна команда завдяки результативній партії Юрія Кузубова обіграла Австралію – 2,5:1,5.

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