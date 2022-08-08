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Лузан здобула друге "золото" в каное-одиночці на чемпіонаті світу

Змагання тривають у Канаді.

Лузан здобула друге "золото" в каное-одиночці на чемпіонаті світу
Людмила Лузан
Фото: EPA/UPG

У канадському місті Галіфакс проходить чемпіонат світу з веслування на байдарках та каное.

У каное-одиночці Україну представляє Людмила Лузан.

На дистанції 500 метрів уродженка Івано-Франківська завоювала "золото", випередивши найближчу переслідувачку в особі господарки турніру Софії Єнсен на 0,87 секунди, завдяки чому виборола вже другу золоту медаль на цьому ЧС.

Чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное, Галіфакс (Канада)

Каное-одиночка, 1000 м. Жінки.

Нагадаємо, що раніше 25-річна Людмила була найсильнішою на вдвічі довшій дистанції.

Вона також у парі з Анастасією Четверіковою виборола в Галіфаксі "срібло" в каное-двійках на дистанції 500 метрів, поступившись лише представницям Китаю.

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