Ще один легіонер покинув "Динамо"

Захисник "Динамо" Феррейра Сідклей перейшов у стан аутсайдера бразильської Серії А клуб "Куяба" з однойменного міста, повідомляє пресслужба бразильського клубу.

Умови трансферу невідомі, але раніше джерела повідомляли, що йдеться про оренду на один сезон.

Sidcley é do Dourado! 🔰😁



O lateral-esquerdo Sidcley, ex-Athletico-PR e Corinthians, é reforço do Cuiabá para a disputa da Série A do Brasileiro.



Seja bem-vindo!



Saiba mais no site oficial. pic.twitter.com/sXMiDY5HTk — Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) August 4, 2022

Після 20 проведених турів "Куяба" розташувалася у зоні вильоту.

Нагадаємо, Сідклей перейшов до "Динамо" з "Атлетіко Паранаенсе" у липні 2018 року за 5 млн євро, але не зміг закріпитися у першій команді. Минулий сезон він досить успішно провів в оренді за ПАОК – 47 матчів, 2 голи та 3 результативні передачі.

Контракт із киянами діє до наступного літа, тож, цілком імовірно, Сідклей більше не повернеться до "Динамо".

Раніше ще один легіонер "Динамо" Беньямін Вербич також покинув команду.