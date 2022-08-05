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Ще один легіонер покинув "Динамо"

Сідклей вирішив повернутися на батьківщину.

Ще один легіонер покинув "Динамо"
Сідклей
Фото: ФК "Куяба"

Захисник "Динамо" Феррейра Сідклей перейшов у стан аутсайдера бразильської Серії А клуб "Куяба" з однойменного міста, повідомляє пресслужба бразильського клубу.

Умови трансферу невідомі, але раніше джерела повідомляли, що йдеться про оренду на один сезон.

Після 20 проведених турів "Куяба" розташувалася у зоні вильоту.

Нагадаємо, Сідклей перейшов до "Динамо" з "Атлетіко Паранаенсе" у липні 2018 року за 5 млн євро, але не зміг закріпитися у першій команді. Минулий сезон він досить успішно провів в оренді за ПАОК – 47 матчів, 2 голи та 3 результативні передачі.

Контракт із киянами діє до наступного літа, тож, цілком імовірно, Сідклей більше не повернеться до "Динамо".

Раніше ще один легіонер "Динамо" Беньямін Вербич також покинув команду.

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