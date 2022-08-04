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Українка Монзуль обслужить матч в Лізі конференцій УЄФА

Крім Катерини призначення на єврокубкову зустріч отримав і Микола Балакін.

Українка Монзуль обслужить матч в Лізі конференцій УЄФА
Катерина Монзуль і Марина Стрілецька
Фото: shakhtar.com

Українські рефері Катерина Монзуль та Микола Балакін отримали призначення на матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, повідомляє Sportarena.com.

Монзуль відпрацює на поєдинку "Хіберніанс" (Мальта) – РФС (Латвія). Асистентками зустрічі виступатимуть Марина Стрілецька та Світлана Грушко, резервна арбітреса – Анастасія Романюк.

Балакін судитиме зустріч "Жил Вісенте" (Португалія) – "Рига" (Латвія). Йому допоможуть лайнсмени Віктор Нижник та Валентин Куцев, а місце четвертого арбітра займе Віталій Романов.

Нагадаємо, що Монзуль в парі зі Стрілецькою відпрацювали чотири зустрічі на минулому жіночому чемпіонаті Європи-2022. Українки, окрім двох матчів групового етапу та чвертьфіналу, відсудили фінальну гру ЧЄ між Англією та Німеччиною (2:1), який став найвідвідуванішим матчем в історії чемпіонатів Європи.

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