Українка Монзуль обслужить матч в Лізі конференцій УЄФА

Українські рефері Катерина Монзуль та Микола Балакін отримали призначення на матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, повідомляє Sportarena.com.

Монзуль відпрацює на поєдинку "Хіберніанс" (Мальта) – РФС (Латвія). Асистентками зустрічі виступатимуть Марина Стрілецька та Світлана Грушко, резервна арбітреса – Анастасія Романюк.

Балакін судитиме зустріч "Жил Вісенте" (Португалія) – "Рига" (Латвія). Йому допоможуть лайнсмени Віктор Нижник та Валентин Куцев, а місце четвертого арбітра займе Віталій Романов.

Нагадаємо, що Монзуль в парі зі Стрілецькою відпрацювали чотири зустрічі на минулому жіночому чемпіонаті Європи-2022. Українки, окрім двох матчів групового етапу та чвертьфіналу, відсудили фінальну гру ЧЄ між Англією та Німеччиною (2:1), який став найвідвідуванішим матчем в історії чемпіонатів Європи.