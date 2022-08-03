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Ястремська відмовилася від рукостискання після матчу з білоруською Азаренко

Натомість суперниці торкнулися ракетками.

Ястремська відмовилася від рукостискання після матчу з білоруською Азаренко
Даяна Ястремська
Фото: EPA/UPG

Українська тенісистка Даяна Ястремська (№77 WTA) невдало увійшла до американського хардового циклу сезону, програвши в першому ж матчі на турнірі WTA 250 у Вашингтоні представниці Білорусі Вікторії Азаренко (№20 WTA) – 4:6, 0:6.

Зазначимо, що замість післяматчевого рукостискання Ястремська обмежилася із суперницею торканням ракеток.

Це була друга зустріч тенісисток, тепер рахунок рівний. 

Додамо, що Ястремська вперше в сезоні програла суперниці з топ-20.

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