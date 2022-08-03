Українська тенісистка Даяна Ястремська (№77 WTA) невдало увійшла до американського хардового циклу сезону, програвши в першому ж матчі на турнірі WTA 250 у Вашингтоні представниці Білорусі Вікторії Азаренко (№20 WTA) – 4:6, 0:6.

Зазначимо, що замість післяматчевого рукостискання Ястремська обмежилася із суперницею торканням ракеток.

racket tap from Yastremska lmao pic.twitter.com/z3qKq8tP4J — Marty (@Svitoflopina) August 2, 2022

Це була друга зустріч тенісисток, тепер рахунок рівний.

Додамо, що Ястремська вперше в сезоні програла суперниці з топ-20.