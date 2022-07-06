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Ястремська засудила лист своїх колег проти віцепрезидента ФТУ Зукіна, а Завацька відкликала свій підпис

Даяна не підтримала ініціативу, зокрема Світоліної, Костюк та Цуренко.

Ястремська засудила лист своїх колег проти віцепрезидента ФТУ Зукіна, а Завацька відкликала свій підпис
Марта Костюк і Даяна Ястремська (праворуч)
Фото: btu.org.ua

Даяна Ястремська засудила лист провідних українських тенісистів до Міжнародної тенісної федерації (ITF) з вимогою відсторонити віцепрезидента Федерації тенісу України (ФТУ) Євгена Зукіна з усіх посад у тенісі, як в українському, так і в європейському, повідомляє sport.ua з посиланням на Instagram Ястремської.

Серед тих, хто підписав цю заяву були Еліна Світоліна, Марта Костюк, Леся Цуренко, Людмила та Надія Кіченок, Ілля Марченко, Сергій Стаховський та Катарина Завацька.

До речі, остання уже відкликала свій підпис під цим листом.

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