Людмила Кіченок і Остапенко вийшли до півфіналу парного розряду Вімблдону

Для українки та латвійки залишилося зробити лише два кроки до першого у кар'єрі "Великого шлему".

Українська тенісистка Людмила Кіченок та Олена Остапенко з Латвії у чвертьфіналі парного розряду Вімблдону здобули вольову перемогу над також інтернаціональним дуетом Сюко Аоямою з Японії та Чжань Хаоцін із Тайваню - 4:6, 6:1, 7:5.

У вирішальній партії україно-латвійський тандем поступався (0:3 та 3:5), проте зумів ліквідувати матчбол суперниць, зробити два брейки і на своїй подачі з першої спроби вирвати перемогу.

Суперниці провели на корті дві години чотири хвилини.

У півфіналі Людмила та Олена зіграють проти других сіяних Катержини Синякової та Барбори Крейчикової з Чехії.

Зустріч відбудеться в п’ятницю, 8 липня.

Для Кіченок та Остапенко це буде другий поспіль півфінал на "Шлемі". Нагадаємо, вони дійшли до цієї ж стадії турніру на Roland Garros.

Останній раз представниці України (Юліана Федак і Тетяна Перебийніс) грали в півфіналі парного розряду британського мейджора у 2006 році.