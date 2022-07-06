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Міжнародна федерація хокею відхилила апеляції Росії та Білорусі на відсторонення від усіх турнірів

Росія та Білорусь залишаться у хокейній ізоляції.

Міжнародна федерація хокею відхилила апеляції Росії та Білорусі на відсторонення від усіх турнірів
Фото: EPA/UPG

Дисциплінарна рада Міжнародної федерації хокею (IIHF) відхилила апеляції Федерацій хокею Росії та Білорусі на відсторонення від усіх турнірів, повідомила пресслужба IIHF.

У своєму рішенні про відхилення апеляції Дисциплінарна рада послалася на те, що цей захід від 28 лютого було вжито не як санкції, а як політика безпеки, яка не була дискримінаційною та пропорційною.

Також було продовжено рішення про недопуск російських офіційних осіб на змагання під егідою IIHF та заборону на роботу представників Росії та Білорусі як учасників різних комітетів IIHF.

"Ми вітаємо рішення незалежної Дисциплінарної ради ІІHF, яка підтримує рішення Ради ІІHF про заборону участі збірних Росії та Білорусі та скасування двох програмних заходів чемпіонату світу, які мали відбутися у Росії наступного сезону", — прокоментував це рішення президент ІІHF Люк Тардіф.

Нагадаємо, Рада IIHF у відповідь на повномасштабне військове вторгнення Росіїян за пособництва Білорусі в Україну безстроково відсторонила збірні та клуби цих країн від усіх змагань.

Також Міжнародна федерація позбавила Росію права проведення чемпіонату світу-2023 та ЧС серед юніорів 2023 року.

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