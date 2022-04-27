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Міжнародна федерація хокею забрала у Росії чемпіонат світу-2023

Росію позбавили права приймати турнір.

Міжнародна федерація хокею забрала у Росії чемпіонат світу-2023
Фото: YouTube

Міжнародна федерація хокею (IIHF) позбавила Росію права проведення чемпіонату світу-2023, повідомляє пресслужба організації.

Рішення було прийнято на останньому засіданні Ради IIHF, яке відбулося напередодні в Цюріху, Швейцарія.

Рішення про перенесення турніру з Росії прийнято насамперед із міркувань безпеки всіх гравців, офіційних осіб, представників ЗМІ та вболівальників, сказано у заяві.

Світова першість 2023 року мала пройти в Санкт-Петербурзі 5-21 травня. Нове місце проведення турніру оголосять на конгресі IIHF, що відбудеться у Тампере під час ЧС-2022.

Раніше Росію позбавили права проведення молодіжного ЧС-2023, який мав пройти в Омске та Новосибірську.

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