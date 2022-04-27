Українці закінчили виступ у еліт-раунді відбору на третьому місці в группі.

Юнацька збірна України (U-17) провела завершальний матч фінальної частини відбору на Євро-2022.

Суперником підопічних Олега Кузнєцова була збірна Італії.

Матч у Сієні завершився перемогою господарів – 3:1.

Україна зазнала другої поразки в еліт-раунді кваліфікації і не вийшла на чемпіонат Європи. У першому матчі українці перемогли Косово (2:0), після чого програли полякам (2:3).

Команда фінішувала на 3-му місці у групі.