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Україна (U-17) поступилася Італії і не зуміла вийти на Євро-2022

Українці закінчили виступ у еліт-раунді відбору на третьому місці в группі.

Україна (U-17) поступилася Італії і не зуміла вийти на Євро-2022
Фото: uaf.ua

Юнацька збірна України (U-17) провела завершальний матч фінальної частини відбору на Євро-2022.

Суперником підопічних Олега Кузнєцова була збірна Італії.

Матч у Сієні завершився перемогою господарів – 3:1.

Україна зазнала другої поразки в еліт-раунді кваліфікації і не вийшла на чемпіонат Європи. У першому матчі українці перемогли Косово (2:0), після чого програли полякам (2:3).

Команда фінішувала на 3-му місці у групі.

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