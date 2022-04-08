На аукціоні на допомогу українським біженцям золоту медаль ЧС-2019 (U-20) збірної України було продано за $32 тисячі

Фото: ФК "Ганза" Данило Сікан

На благодійному аукціоні World Sports For Ukraine золоту медаль за перемогу на молодіжному чемпіонаті світу-2019 було викуплено за 32 тис. дол. Це зробив клуб Другої Бундесліги "Ганза", повідомляє Ua.tribuna.com.

Нагороду виставив на торги Данило Сікан, який у складі української збірної тріумфував на ЧС у Польщі. Перемога на цьому чемпіонаті – найбільше досягнення українського футболу за часи незалежності.

Стартова ціна медалі становила 7 500 доларів. Усього було зроблено 52 ставки – найбільшу зробила "Ганза", яка збирала кошти спільно з уболівальниками.

Цікаво, що за бажанням Сікан зможе залишити медаль собі або ж її помістять у клубному музеї "Ганзи". Виручені гроші скерують на допомогу українським біженцям у місті Росток.

Зазначимо, що Сікан перейшов до "Ганзи" в січні на правах оренди із "Шахтаря". Форвард провів вісім матчів за "моряків", відзначившись одним голом та одним асистом.