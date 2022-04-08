Фото: EPA/UPG "Чикаго Кабс" - "Мілуокі Брюерс"

У Чикаго (штат Іллінойс, США) на арені "Ріглі-Філд" відбулося відкриття нового сезону Головної ліги бейсболу (МЛБ). Місцевий "Чикаго Кабс" приймав "Мілуокі Брюерс" (5:4).

Старт сезону ознаменувався нетрадиційним для Американської бейсбольної ліги дійством – виконанням гімну України.

Його заспівав хор чиказької філії Союзу української молоді США імені Миколи Павлушкова. Наприкінці хор вигукнув: "Слава Україні! Героям слава!"

Before the #Cubs season opener the Ukrainian national anthem. pic.twitter.com/U2295NIPhC — Cheryl (Raye) Stout (@Crayestout) April 7, 2022

Додамо, що в Чикаго проживає численна українська діаспора.

Крім того, на стадіоні та біля спортивної арени були розвішані українські прапори.