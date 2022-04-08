Філатов закликав мешканців Дніпра евакуюватися з міста
Філатов закликав мешканців Дніпра евакуюватися з міста
В Одесі місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
В Одесі місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
Росія вдарила ракетами по залізничному вокзалу Краматорська, 50 загиблих, із них 5 – діти (оновлено)
Росія вдарила ракетами по залізничному вокзалу Краматорська, 50 загиблих, із них 5 – діти (оновлено)
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
“Людей знищували з бойових машин десанту 30 калібром. Потім автівки росіяни грабували”
“Людей знищували з бойових машин десанту 30 калібром. Потім автівки росіяни грабували”
У Бучі затримали мародерів, які співпрацювали з окупантами і здавали їм адреси заможних квартир
У Бучі затримали мародерів, які співпрацювали з окупантами і здавали їм адреси заможних квартир
Росія закінчила підготовку до великої битви за Донбас, – Гайдай
Росія закінчила підготовку до великої битви за Донбас, – Гайдай
Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
ГоловнаСпорт

На відкритті бейсбольного сезону в США заспівали гімн України

"Чикаго Кабс" і "Мілуокі Брюерс" зіграли стартовий матч сезону.

&quot;Чикаго Кабс&quot; - &quot;Мілуокі Брюерс&quot;
Фото: EPA/UPG
"Чикаго Кабс" - "Мілуокі Брюерс"

У Чикаго (штат Іллінойс, США) на арені "Ріглі-Філд" відбулося відкриття нового сезону Головної ліги бейсболу (МЛБ). Місцевий "Чикаго Кабс" приймав "Мілуокі Брюерс" (5:4).

Старт сезону ознаменувався нетрадиційним для Американської бейсбольної ліги дійством – виконанням гімну України.

Його заспівав хор чиказької філії Союзу української молоді США імені Миколи Павлушкова. Наприкінці хор вигукнув: "Слава Україні! Героям слава!"

Додамо, що в Чикаго проживає численна українська діаспора.

Крім того, на стадіоні та біля спортивної арени були розвішані українські прапори.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також