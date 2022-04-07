У керівництві клубів УПЛ триває полеміка з виїзду "Шахтаря" та "Динамо" з України

Фото: "Верес" Іван Надєїн

Президент народного клубу "Верес Іван Надєїн підтримав акцію "Динамо" та "Шахтаря", які з українськими гравцями у складі залишили країну під час війни для проведення товариських, благодійних матчів.

"Ми не проти того, що "Шахтар" чи "Динамо" виїхали з України з українськими гравцями. Там багато гравців збірної, можливо, вони так підготуються до стикового матчу (ЧС-2022 проти Шотландії, - прим. LB.ua).

Зрозуміло, що до війни, мабуть, футболісти не надто пристосовані. І якщо вони більше принесуть користь у поєдинках за збірну України, то ми тільки за", - заявив у прямому ефірі телеканалу Сфера-ТВ /Рівне та Veres TV Надєїн.

Напередодні своє ставлення до від'їзду за кордон гравців українських грандів висловилися представники "Чорноморця", "Зорі" та "Олександрії".

Зокрема, генеральні директори одеського та луганського клубів Анатолій Масюра та Станіслав Оганов відповідно висловилися проти такої акції.