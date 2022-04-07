Сезон УПЛ навряд чи буде дограно, - Суркіс

Президент "Динамо" Ігор Суркіс висловився щодо можливості відновити та дограти чемпіонат УПЛ в умовах війни.

"Починати цими днями дискусію з приводу того, хто яке місце зайняв у недограному чемпіонаті, зовсім недоречно. А на тлі того, що щодня гинуть ні в чому невинні наші діти, матері, люди похилого віку, решта громадян, це взагалі виглядає, я б навіть сказав, як блюзнірство", - цитує Суркіса Ua.tribuna.com.

"У ці нелегкі дні кожен із нас робить усе, що може заради захисту України та перемоги над підступним ворогом. Футбольний чемпіонат припинено і навряд чи буде можливість його дограти у найближчому майбутньому.

Клуби, які брали участь у чемпіонаті, тепер мають зовсім інші проблеми, серед яких місце в таблиці перерваного війною чемпіонату знаходиться чи не на останньому місці. Тепер у нас у всіх єдине завдання – зберегти Україну від знищення агресором", - наголосив президент "Динамо".

"Саме про це думає кожен із нас. А не про те, медалі якого сорту комусь дістануться. Про незавершений чемпіонат думатимемо вже після війни. Усі разом – і клуби, і футбольні установи в особі УАФ, та Прем'єр-ліги, і вболівальники, і журналісти", - додав Суркіс.