Луческу прокоментував проведення благодійних матчів своєї команди за кордоном під час війни

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу прокоментував майбутнє європейське турне своєї команди для збору допомоги Україні.

"Звичайно, приїзд до Румунії – це позитивний момент, і я думаю, це допоможе їм підготуватися до наступних матчів, бо невідомо, коли ми відновимо чемпіонат. Вони також мають обов'язки перед національною збірною.

Головне, що гравцям вдалося приїхати, і вони продовжують свою діяльність.

Ми мали зіграти зі "Стяуа", але перенесли зустріч, через те, що футболістам "Динамо" ніде було тренуватися.

Вони працювали на маленьких штучних полях, і вони не мали необхідної підготовки. Ми проведемо цей матч пізніше. Принаймні ми будемо мати десять днів для підготовки", заявив наставник чемпіонів України в інтерв'ю Prosport.ro.

"Перший матч пройде у Варшаві, 12 квітня (проти "Легії", прим. LB.ua). Ведуться переговори, дуже важко знайти вільні дати. Великі команди також грають у єврокубках. Подивимося, які команди зіграють із нами.

Ці благодійні матчі допоможуть людям. Розумієте, майже 4 мільйони українців виїхали за кордон. Тому, наскільки це можливо, футбол має допомагати якимось прибутком від матчів, які ми гратимемо.

Також це питання престижу, іміджу, тому потрібно добре підготуватись до цих поєдинків", - зазначив Луческу.

Нагадаємо, серед потенційних суперників киян, крім "Легії" - "Барселона", "Мілан", "Боруссія" (Дортмунд), "Парі Сен-Жермен", "Стяуа", "Бенфіка", "Аякс", "Спортинг" і "Базель".

Усі ці матчі відбудуться під гаслами "Матч за Мир! Зупинимо Війну! - Match for Peace! Stop the War!".