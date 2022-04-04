Суркіс дав коментар щодо турне "Динамо" Європою під час війни

"Ми зробимо все можливе, щоби кожен поєдинок "Динамо" в ході європейського турне став подією".

Президент "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував міжнародне турне київського клубу на підтримку України та збирання коштів для постраждалих жителів нашої країни від вторгнення Росії.

Крім того, Суркіс підкоригував інформацію про можливу зустріч киян з румунським ФКСБ (до 2017 року "Стяуа").

"Ми обов'язково зіграємо проти цієї команди, але не 6 квітня. Для нас кожен матч – це питання серйозних організаційних зусиль, щоб привернути до поєдинку якнайбільше уваги.

Ми зробимо все можливе, щоб кожен поєдинок "Динамо" в ході цього європейського турне став подією, що дозволяє широко інформувати про те, що відбувається в Україні та організувати збір коштів для українців, які постраждали від війни", – заявив президент "Динамо" в інтерв'ю Sportarena.com.

Додамо, що перший матч у рамках міжнародного туру "Динамо" зіграє 12 квітня проти "Легії". Гра пройде у Варшаві на стадіоні "Війська польського".