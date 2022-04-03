Під час нагородження він попросив присутніх ушанувати хвилиною мовчання всіх загиблих на війні в Україні.

Український стронгмен Олексій Новіков здобув титул найсильнішої людини Європи на змаганнях у британському Лідсі.

Як пише Tribuna.com , Новіков став першим у двох із п’яти вправ турніру. Він набрав 52 бали та посів підсумкове перше місце.

Другим став шотландець Люк Столтмен, третім – грузин Константин Джанашіа. Українець Павло Кордіяка набрав 37 балів та став четвертим.

Фото: facebook.com/giantslive

Олексій Новіков під час нагородження попросив присутніх ушанувати хвилиною мовчання всіх загиблих на війні в Україні.

Раніше Новіков пожертвував на потреби української армії призові, здобуті на змаганнях в Америці.

Нагадаємо, що у 2020 році українець Олексій Новіков став найсильнішою людиною у світі.