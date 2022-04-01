До кінця війни Ломаченко не покине Україну, - менеджер

Менеджер ексчемпіона світу з боксу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка Егіл Клімас заявив, що українець зможе покинути межі України лише в одному випадку – коли закінчиться війна.

"Зараз у Ломаченка все добре. В Україні він у безпечному місці. Він не перебуває у зоні бойових дій. Ломаченко приєднався до батальйону територіальної оборони. Він захищає свій будинок", - заявив Клімас в інтерв'ю YouTube-каналу TMZ Sports.

"Ломаченко не покине Україну, доки не закінчиться війна. Швидше за все, до цього часу він залишатиметься там", - зазначив спортивний функціонер.

Нагадаємо, Ломаченко вступив до лав територіальної оборони рідного для нього Білгород-Дністровська.

В українця був шанс провести бій з абсолютним чемпіоном світу Джорджем Камбососом, проте через вторгнення Росії він залишився в Україні захищати свою батьківщину, і навіть спеціальне рішення уряду дозволити йому залишити країну не вплинуло на його первісне рішення.