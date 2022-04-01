Мер Тростянця Юрій Бова: «Кожного дня ми знаходимо тіла убитих або закатованих»
Мер Тростянця Юрій Бова: «Кожного дня ми знаходимо тіла убитих або закатованих»
Президент позбавив звань генералів двох зрадників із Служби безпеки
Президент позбавив звань генералів двох зрадників із Служби безпеки
Начальник розвідки однієї з дивізій армії агресора написав рапорт на звільнення через величезні втрати окупантів
Начальник розвідки однієї з дивізій армії агресора написав рапорт на звільнення через величезні втрати окупантів
У МВС назвали причини часткового “відводу” військ РФ із території Чорнобильської АЕС
У МВС назвали причини часткового “відводу” військ РФ із території Чорнобильської АЕС
У Маріуполі військові непритомніють від голоду і п'ють воду з батарей, - командир "Азову"
У Маріуполі військові непритомніють від голоду і п'ють воду з батарей, - командир "Азову"
Зафіксовано відвід 700 одиниць ворожої техніки від Києва, але сили окупантів ще залишаються немаленькі, - ЗСУ
Зафіксовано відвід 700 одиниць ворожої техніки від Києва, але сили окупантів ще залишаються немаленькі, - ЗСУ
Роман Горбач: «Більшість тих, хто хотів стати добровольцем, уже захищають нашу державу»
Роман Горбач: «Більшість тих, хто хотів стати добровольцем, уже захищають нашу державу»
Командування Десантних військ показало, як боєць 81-ї бригади знищує ворожі літаки
Командування Десантних військ показало, як боєць 81-ї бригади знищує ворожі літаки
ГоловнаСпорт

До кінця війни Ломаченко не покине Україну, - менеджер

Егіл Клімас висловився про подальшу спортивну кар'єру свого клієнта.

До кінця війни Ломаченко не покине Україну, - менеджер
Василь Ломаченко
Фото: Facebook Ломаченко

Менеджер ексчемпіона світу з боксу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка Егіл Клімас заявив, що українець зможе покинути межі України лише в одному випадку – коли закінчиться війна.

"Зараз у Ломаченка все добре. В Україні він у безпечному місці. Він не перебуває у зоні бойових дій. Ломаченко приєднався до батальйону територіальної оборони. Він захищає свій будинок", - заявив Клімас в інтерв'ю YouTube-каналу TMZ Sports.

"Ломаченко не покине Україну, доки не закінчиться війна. Швидше за все, до цього часу він залишатиметься там", - зазначив спортивний функціонер.

Нагадаємо, Ломаченко вступив до лав територіальної оборони рідного для нього Білгород-Дністровська.

В українця був шанс провести бій з абсолютним чемпіоном світу Джорджем Камбососом, проте через вторгнення Росії він залишився в Україні  захищати свою батьківщину, і навіть спеціальне рішення уряду дозволити йому залишити країну не вплинуло на його первісне рішення.

Василь Ломаченко
Фото: twitter
Василь Ломаченко

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також