Промоутер Ломаченка прокоментував рішення боксера відмовитися від бою з Камбососом та залишитися в Україні

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (16-2, 11 KO) відмовився залишати Україну заради титульного поєдинку з абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Джорджом Камбососом (20-0, 10 KO), незважаючи на те, що він, а також чемпіон світу в суперважкій ваговій категорії за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Олександр Усик (19-0, 13 KO) отримали від уряду дозвіл залишити Україну у воєнний час.

Це рішення прокоментував промоутер Ломаченка Боб Арум.

"Вже все було зроблено. Так, Клімас (Егіс Клімас, менеджер Ломаченка, – LB.ua) переговорив з міністром спорту України та отримав спеціальний дозвіл, щоб Ломаченко виїхав із країни та провів титульний поєдинок в Австралії", – заявив промоутер в інтерв'ю YouTube-каналу FightHype.com.

"Але Василь відмовився покидати Україну. Він заявив, що йому все одно, хто надав йому цей дозвіл, він залишиться і боротиметься, захищаючи свою країну", – додав він.

Таким чином Ломаченко залишився в Україні, а Камбосос почав розглядати іншого суперника. Сподіваюся, анонс відбудеться незабаром, а Top Rank братиме участь у цьому разом із компанією Лу ДіБелли (промоутер Камбососа, – LB.ua)", – зазначив Арум.