Усику та Ломаченку дозволили покинути Україну, - промоутер

Український уряд готовий відпустити за кордон чемпіона світу з боксу в суперважкій ваговій категорії за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Олександра Усика (19-0, 13 KO) та ексчемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка (16-2, 11 KO).

Ця заява прозвучала з вуст голови промоутерської компанії Top Rank Боба Арума в інтерв'ю Combat Sports on Fanatics View.

"Чудовий український уряд співпрацює з нами, якщо говорити про Ломаченка та Усика. Там розуміють приголомшливу публічну цінність того, щоб вони залишили Україну, тренувалися та брали участь у титульних боях.

Я сподіваюся, що війна незабаром закінчиться, але якщо ні, то доведеться повертатися до оборони.

Так що я не знаю, як у обох хлопців, чи приймуть вони пропозицію міністра культури України покинути країну і готуватися до бою", - заявив Арум.

Нагадаємо, що Ломаченко та Усик вступили у територіальну оборону під час війни проти Росії.

Україну заборонено залишати чоловікам віком від 18 до 60 років через воєнний стан.