Футболісти "Динамо" придбали автомобіль для розвідки

Гравці київського "Динамо" відгукнулися на прохання розвідувального батальйону ЗСУ.
Українським військовим знадобився спецавтомобіль.
Це прохання було озвучено капітану "Динамо" Сергію Сидорчуку, який оперативно обговорив питання з колегами.
Проблема була вирішена протягом дня. Чемпіони України оплатили придбання необхідного автомобіля.
"Гравці "Динамо" не сидять склавши руки. Ми допомагаємо нашим захисникам, і це найменше, що кожен з нас може зробити. Дякуємо нашій армії, нашим волонтерам, медикам і простим людям, які роблять усе для перемоги України в цій страшній війні", — цитує клубна пресслужба Сидорчука.