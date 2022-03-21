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Футболісти "Динамо" придбали автомобіль для розвідки

Для цього футболістам знадобилася лише доба.

Футболісти "Динамо" придбали автомобіль для розвідки
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Гравці київського "Динамо" відгукнулися на прохання розвідувального батальйону ЗСУ.

Українським військовим знадобився спецавтомобіль.

Це прохання було озвучено капітану "Динамо" Сергію Сидорчуку, який оперативно обговорив питання з колегами.

Проблема була вирішена протягом дня. Чемпіони України оплатили придбання необхідного автомобіля.

"Гравці "Динамо" не сидять склавши руки. Ми допомагаємо нашим захисникам, і це найменше, що кожен з нас може зробити. Дякуємо нашій армії, нашим волонтерам, медикам і простим людям, які роблять усе для перемоги України в цій страшній війні", — цитує клубна пресслужба Сидорчука.

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