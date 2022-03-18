Ребров розкритикував позицію Тимощука щодо війни в Україні

Головний тренер "Аль-Айна" Сергій Ребров поділився своєю думкою про свого колишнього партнера по збірній України Анатолія Тимощука, який після вторгнення Росії на територію України продовжує працювати у санкт-петербурзькому "Зеніті".

"На жаль, існує категорія людей, котрі розуміють, що в Україну вони вже не повернуться, а в Європі вони нікому не потрібні. Можливо, хтось із них має якусь позицію, але вони її не озвучують і сидять мовчки.

Це стосується не лише спортсменів, а й людей шоу-бізнесу, які народилися в Україні", – цитує Реброва zbirna.com.

"Я впевнений, що Толя десь усередині переживає, але йому, напевно, треба годувати свою сім'ю – і це для нього важливіше за громадянську позицію. Це його життя.

Ось тільки під час війни не можна посісти нейтральну позицію. Посиджу, мовляв, пару тижнів, вичекаю, на чиєму боці буде перевага, і потім висловлю свою думку. Ні. Такого не буде, і я сподіваюся, що наша країна очиститься від таких людей", - зазначив наставник еміратського клубу.

Нагадаємо, Тимощука позбавили тренерської ліцензії, титулів, а також довічно заборонили займатися футбольною діяльністю в Україні.