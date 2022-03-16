Футболіст збірної Польщі придбав машину швидкої для допомоги українським дітям

Після закінчення війни автомобіль буде передано одній з українських лікарень.

Фото: EPA/UPG Каміл Глік

34-річний центральний захисник збірної Польщі й італійського "Беневенто" Каміл Глік за власний кошт придбав машину швидкої допомоги для трансферу українських дітей на територію Польщі.

Зазначається, що після закінчення війни автомобіль буде передано одній з українських лікарень.