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Футболіст збірної Польщі придбав машину швидкої для допомоги українським дітям

Після закінчення війни автомобіль буде передано одній з українських лікарень.

Каміл Глік
Фото: EPA/UPG
Каміл Глік

34-річний центральний захисник збірної Польщі й італійського "Беневенто" Каміл Глік за власний кошт придбав машину швидкої допомоги для трансферу українських дітей на територію Польщі.

Зазначається, що після закінчення війни автомобіль буде передано одній з українських лікарень.

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