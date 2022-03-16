Футболіст збірної Польщі придбав машину швидкої для допомоги українським дітям

34-річний центральний захисник збірної Польщі й італійського "Беневенто" Каміл Глік за власний кошт придбав машину швидкої допомоги для трансферу українських дітей на територію Польщі.
Зазначається, що після закінчення війни автомобіль буде передано одній з українських лікарень.
🔥🔥🔥— Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) March 14, 2022
Kamil Glik kupił karetkę, która teraz będzie kursować na Ukrainę i z powrotem po ciężko chore dzieci (ma specjalne wyposażenie do tego). Po wojnie, oby szybko, przekaże ją do odpowiedniej jednostki. pic.twitter.com/lOgAacL12a