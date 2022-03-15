Суркіс виступив з офіційною заявою про вторгнення Росії в Україну

"Я волію менше говорити, а більше робити".

Президент "Динамо" Ігор Суркіс висловився про вторгнення Росії в Україну.

Власник чемпіонів України заявив, що кияни постійно надають допомогу співвітчизникам у різних сферах життя.

"З перших днів війни наш клуб зайнявся вирішенням гуманітарних питань - евакуація жінок і дітей, вихованців ДЮФШ імені Лобановського, фінансування лікарень у Києві, які допомагають пораненим, і дитячих будинків, які вкрай потребують допомоги.

Наш клуб надає постійну фінансову допомогу для придбання медикаментів, проведення операцій як постраждалим цивільним особам, так і військовослужбовцям. Ми продовжимо це робити і фінансуватимемо гуманітарні програми підтримки українців.

У цьому випадку мене взагалі не цікавить питання фінансів, а лише питання перемоги України та збереження життів наших співвітчизників", - цитує свого президента клубна пресслужба.

"Щодо публічної позиції клубу, то ФК "Динамо" на своїх сторінках у соціальних мережах регулярно висвітлює правду про те, що відбувається в Україні. Активно працюють наші ресурси в соцмережах та на "Динамо TV".

Що стосується моєї особистої позиції, то я волію менше говорити, а більше робити. Але якщо треба при цьому ще й говорити, то немає проблем: наш сусід, Російська Федерація, здійснив безпричинну, жорстоку військову агресію проти України. Йде знищення мирного населення, інфраструктури та наших військових. Зараз вся наша країна – це герої!” – заявив Суркіс.

"Ті, хто на передовій, показують приклад мужності та стійкості, тисячі волонтерів рятують дітей і забезпечують тил, бізнес допомагає у фінансуванні армії та забезпеченні біженців. Мужність наших військових уже увійшла у світову історію, на керівництво України зараз рівняються лідери цивілізованих країн.

Я вірю в перемогу України, вірю в те, що все скоро закінчиться на користь нашої країни, настане мир і спокій.

Інфраструктурні об'єкти можна відбудувати, а от людські життя не повернути. Тому ми допомагали і допомагатимемо всім, чим можемо, щоб діти та поранені отримали всю необхідну допомогу", - зазначив президент "Динамо".