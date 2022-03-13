Ми не потрапимо в пастку дешевих аргументів, російським і білоруським спортсменам немає місця на змаганнях, - президент МОК

Президент МОК Томас Бах поділився думкою про усунення Росії та Білорусі від міжнародних змагань.

"Світова спільнота безпрецедентним чином відреагувала на те, що багато хто вважає поворотним моментом у світовій історії. Генеральна Асамблея ООН рішуче засудила агресію з боку РФ винятковою більшістю голосів", - наводить слова Баха пресслужба МОК.

"Ми продовжуватимемо викривати людей та організації, усіх, хто відповідальний за порушення олімпійського перемир'я. Спортивні змагання не будуть проводитись на території Російської Федерації чи Республіки Білорусь.

На будь-яких заходах, що організовуються олімпійським рухом, не повинно бути жодної національної чи державної символіки цих країн.

Тим самим ми демонструємо нашу солідарність з українським народом. Ми ділилися емоціями з людьми у всьому світі, які, як і ми, закликають до миру", – додав голова олімпійського руху.

"Ми не потрапимо в пастку дешевих аргументів про те, що це політизація спорту, що суперечить Олімпійській хартії, яка потребує політичного нейтралітету.

Той, хто так грубо порушує олімпійське перемир'я в політичних рамках, не має права засуджувати наслідки як політично мотивовані", - зазначив президент МОК.

Нагадаємо, що російських і білоруських паралімпійців не допустили до Паралімпіади-2022 у Пекіні.