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"Ювентус" відмовився підписувати гравців "Челсі" через санкції проти Абрамовича

Активи російського бізнесмена у Великій Британії заморожені.

"Ювентус" відмовився підписувати гравців "Челсі" через санкції проти Абрамовича
"Челсі"
Фото: EPA/UPG

Трансферним планам "Ювентуса" завдано суттєвого удару через санкції уряду Великобританії, накладені на активи російського бізнесмена та власника "Челсі" Романа Абрамовича: процес продажу клубу припинено, також "пенсіонери" не зможуть підписувати та продавати гравців.

Керівництво туринського клубу зацікавилося в літнє трансферне вікно Крістіаном Пулішичем, Хакімом Зієшем і Жоржіньо, інформує La Gazzetta dello Sport.

Також "Стара синьйора" розглядає можливість підписати захисника "Челсі" Антоніо Рюдігера, який влітку стане вільним агентом.

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