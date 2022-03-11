"Ювентус" відмовився підписувати гравців "Челсі" через санкції проти Абрамовича

Трансферним планам "Ювентуса" завдано суттєвого удару через санкції уряду Великобританії, накладені на активи російського бізнесмена та власника "Челсі" Романа Абрамовича: процес продажу клубу припинено, також "пенсіонери" не зможуть підписувати та продавати гравців.

Керівництво туринського клубу зацікавилося в літнє трансферне вікно Крістіаном Пулішичем, Хакімом Зієшем і Жоржіньо, інформує La Gazzetta dello Sport.

Також "Стара синьйора" розглядає можливість підписати захисника "Челсі" Антоніо Рюдігера, який влітку стане вільним агентом.