Фото: acmilan.com

"Мілан" за співпраці з легендою клубу Андрієм Шевченком розробив футболку, гроші з продажу якої надійдуть до Червоного Хреста, який спрямує кошти на допомогу нужденним в Україні, повідомляє пресслужба міланського клубу.

"Уся сім'я Rossoneri мобілізується на підтримку українського народу. Ми запустили кампанію солідарності з Червоним Хрестом, розпочавши з пожертвування від Fondazione Milan, після чого відбудуться аукціони пам'ятних речей від чоловічої та жіночої команди, а також випуск спеціальної футболки, яка розроблена у співпраці з Андрієм Шевченком.

Це копія футболки Special Edition - Manchester 2003 з номером 7 на спині, яку носив володар "Золотого м'яча" 2004 року у фіналі Ліги чемпіонів у Манчестері", - йдеться в заяві.

"Футболка буде прикрашена кольорами українського прапора на плечах та грудях, де також буде надруковано фразу "Мілан за мир". Футболка буде доступна для замовлення в офіційному інтернет-магазині з п'ятниці, 11 березня, за ціною 50 євро, до якої можна додати пожертву в розмірі 15, 30 або 50 євро.

Через Fondazione Milan уся виручка від продажу цієї спеціальної футболки буде передана Італійському Червоному Хресту для його проєкту в Україні".