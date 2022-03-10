Всесвітня федерація карате усунула російських спортсменів від міжнародних турнірів

Всесвітня федерація карате (WKF) заборонила російським та білоруським спортсменам брати участь у міжнародних турнірах під егідою організації, повідомляє пресслужба WKF.

Зазначається, що це рішення діятиме безстроково.

Рішення прийнято відповідно до рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету (МОК), який закликав міжнародні спортивні федерації не допускати російських та білоруських спортсменів до участі у міжнародних змаганнях.

Раніше європейська федерація карате позбавила Росію права на проведення чемпіонату Європи у 2023 році. Турнір мав пройти у Москві.