Загиблі поверталися з чемпіонату України з кіокушинкай-карате, який відбувався у Вінниці.

У дорожній аварії, яка сталася біля села Новошевченкове Кропивницького району Кіровоградської області, загинули тренер з кіокушинкай-карате Руслан Тодорашко та троє його вихованців з Кривого Рогу.

Про це розповів керівник Кропивницького спортклубу з кіокушинкай-карате Володимир Галімський, передає Суспільне.

За його словами, загиблі поверталися з чемпіонату України, який відбувався у Вінниці.

Як розповів водій вантажівки, який зіштовхнувся з легковим автомобілем біля села Новошевченкове Кіровоградської області, він намагався уникнути зіткнення.

За словами Михайла, який не захотів називати своє прізвище, він віз руберойд у місто Кам'янське (Дніпродзержинськ) Дніпропетровської області.

"Легковик на великій швидкості фактично виїхав на обочину дороги і мені не було куди з'їхати, щоб уникнути зіткнення. Можливо, водій машини заснув, не знаю. Я відразу викликав на місце події поліцію, легковий автомобіль лежав перевернутий на даху", - розповів він.

Як повідомляли, у ДТП, що сталася вночі 1 листопада, загинули троє дітей та дорослий. Тіла загиблих діставали рятувальники.