На Одещині прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали двох мандрівників, які незаконно потрапили на територію України, перетнувши вплав річку Дністер.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"Попри холодну погоду, температура у цей день підіймалася ледь вище 10°C, та швидку течію річки, ширина якої сягає близько 70 м метрів, а глибина - 20 м, чоловік та жінка стрибнули у воду. До того ж, скоріш за все, що до подорожі вони завчасно готувалися, адже речі, аби не промочити, плавці склали у поліетиленові пакети. Подолавши дистанцію «шукачі кращої долі» переодягнулися в сухий одяг та подалися до найближчого населеного пункту Яськи. Однак тут їх затримали прикордонники", - йдеться в повідомленні.

Документів у затриманих не було, але з їх слів слів стало відомо, що вони є особами без громадянства та проживають в Придністровському регіоні Молдови.

Наразі встановлюються особи порушників та обставини їхньої подорожі.

Фото: dpsu.gov.ua

Нагадаємо, раніше на кордоні з Молдовою виявили нелегальний спиртопровід завдовжки понад 2 кілометри.