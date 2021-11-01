Оксфордський словник обрав словом року vax – дієслово та іменник одночасно

Порівняно з минулим роком, це слово стало зустрічатися частіше в 72 рази.

Оксфордський словник обрав словом 2021 року vax – термін, від якого утворено велику кількість похідних і який може бути і дієсловом, і іменником. Саме це слово за рік стало в 72 рази більш поширеним, ніж раніше, йдеться на сайті Oxford Language.

"Немає слова, яке б краще відображало атмосферу цього року, ніж "вакс", – зазначили дослідники.

Лексикографи відзначили, що слово "вакс" у просторіччі означає або вакцину, або вакцинацію, і тепер воно набуло набагато більшої поширеності.

"Саме слово "вакцина", і раніше дуже поширене, удвічі більше розповсюдилось у період з вересня 2020 до вересня 2021", – йдеться у звіті.

Але з усіх похідних слів від "вакцини" саме vax є найбільш цікавим. Його історія починається в 1980-х роках, і спочатку це було іменником в значенні "вакцина чи вакцинація", а потім, з початку XXI століття – дієсловом, яке означає "вакцинувати".

"Слово vax було відносно рідкісним у нашому корпусі до цього року, коли його частота різко зросла – до вересня воно більш ніж у 72 рази зустрічалося частіше, ніж в цей же час минулого року. Зараз ми спостерігаєм його в широкому діапазоні неформальних контекстів, від vax sites (сайти про вакцинацію) та vax cards (картки вакцинації) до getting vaxxed (вакцинуватися) і fully vaxxed (повністю щеплений)", – зазначали в звіті Оксфордського словника.

Нагадаємо, минулого року Оксфордський словник не зміг обрати одне слово року і опублікували розширену доповідь про слова, що набули поширення в різних країнах.

Для Канади, Великобританії та Австралії це слово lockdown ("локдаун"), для США – shelter-in-place ("укриття на місці", "укриття"), для Сингапуру і Великобританії – circuit breaker ("автоматичний вимикач"), для Малайзії – MCO – movement control order ("порядок керування рухом"), для Філіппін – ECQ – enhanced community quarantine ("посилений соціальний карантин").