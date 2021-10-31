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У перший день листопада прогнозують майже всюди суху погоду, температура до +14

На Одещині та Миколаївщині вдень місцями невеликий дощ.

У перший день листопада прогнозують майже всюди суху погоду, температура до +14
Фото: facebook.com/UkrHMC

У понеділок, 1 листопада в Україні буде невелика хмарність, опадів не передбачається.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Лише на Одещині та Миколаївщині вдень місцями невеликий дощ.

Температура вночі 0-5° тепла, на Одещині до 8° тепла, в Карпатах подекуди 1-6° морозу.

Вдень 9-14° тепла, у південних областях до 17°.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

У Київській області температура вночі 1-4° тепла, вдень 10-13°.

Нагадаємо, у шотландському Глазго розпочалася Міжнародна конференція під егідою ООН (COP26) з питань зміни клімату.

Участь у заході мають взяти представники 200 країн, які вироблять спільну політику для стримання глобального потепління.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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