У перший день листопада прогнозують майже всюди суху погоду, температура до +14

У понеділок, 1 листопада в Україні буде невелика хмарність, опадів не передбачається.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Лише на Одещині та Миколаївщині вдень місцями невеликий дощ.
Температура вночі 0-5° тепла, на Одещині до 8° тепла, в Карпатах подекуди 1-6° морозу.
Вдень 9-14° тепла, у південних областях до 17°.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
У Київській області температура вночі 1-4° тепла, вдень 10-13°.
Нагадаємо, у шотландському Глазго розпочалася Міжнародна конференція під егідою ООН (COP26) з питань зміни клімату.
Участь у заході мають взяти представники 200 країн, які вироблять спільну політику для стримання глобального потепління.