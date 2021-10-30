В Україні з понеділка набудуть чинності зміни до ПДР з новими знаками і розміткою
В Україні з понеділка набудуть чинності зміни до ПДР з новими знаками і розміткою
Справа Evergrande. Велике китайське будівництво, яке завершилося
Справа Evergrande. Велике китайське будівництво, яке завершилося
В Росії заявили про припинення поставок енергетичного вугілля в Україну
В Росії заявили про припинення поставок енергетичного вугілля в Україну
МОЗ оприлюднило роз’яснення щодо протипоказань до вакцинації проти COVID-19
МОЗ оприлюднило роз’яснення щодо протипоказань до вакцинації проти COVID-19
«Люди свій вибір зробили. Але ми рятуємо всіх». День із життя ковідної реанімації
«Люди свій вибір зробили. Але ми рятуємо всіх». День із життя ковідної реанімації
Росія зупиняє поставки енергетичного вугілля в Україну з 1 листопада
Росія зупиняє поставки енергетичного вугілля в Україну з 1 листопада
Ексзаступнику міністра оборони оголосили про підозру у перешкоджанні діяльності ЗСУ (оновлено)
Ексзаступнику міністра оборони оголосили про підозру у перешкоджанні діяльності ЗСУ (оновлено)
МОЗ затвердило перелік протипоказань для вакцинації від СOVID-19
МОЗ затвердило перелік протипоказань для вакцинації від СOVID-19
Савік Шустер захворів на коронавірус
Савік Шустер захворів на коронавірус
ГоловнаСуспільствоНаука і релігія

Двома дозами від ковіду вакцинувалися майже 62% вихователів дитсадків

Повний курс щеплення пройшли 76% працівників спеціалізованих закладів.

Двома дозами від ковіду вакцинувалися майже 62% вихователів дитсадків
Фото: EPA/UPG

Принаймні одну дозу щеплення від коронавірусу вже отримали майже 85% працівників садочків та майже 92% – спеціалізованих закладів освіти.

Про це повідомив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

“Абсолютна більшість освітян, які працюють сьогодні з найменшими дітьми та дітьми, які потребують раннього виявлення та розвитку індивідуальних здібностей, зробили вибір на користь щеплення”, – зазначив міністр.

За його словами, двома дозами вакцинувувалися майже 76% працівників спеціалізованих закладів та майже 62% вихователів садочків.

Найвищі показники щеплення (принаймні однією дозою) серед освітян дитсадків сьогодні демонструють Тернопільська область – 97,7%, Харківська – 95,2% і Донецька – 92,9%.

Найбільшу кількість вакцинованих (хоча б однією дозою) освітян зафіксовано у спеціалізованих закладах Херсонської області – 99,2%, Запорізької –  97,8% та Черкаській –  97,3%.

“Станом на 30 жовтня поріг щеплення у 80% серед вчителів спеціалізованих закладів (повний та неповний цикл вакцинації) досягнуто всіма областями країни”, – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у вересні міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко оголосив про введення обов'язкової вакцинації.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також